شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: ارتفاع ضغط الدم يؤدى إلى تليف الكلى والمسكنات تحتاج لاستشارة الطبيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن ارتفاع ضغط الدم يؤدى إلى تليف الكلى مما ينتج عنه الفشل الكلوى.. وتابعت : متابعة الضغط باستمرار أمر هام للمحافظة على الصحة.
وأضافت وزارة الصحة والسكان، يجب الحرص على عدم استخدام الأدوية وخاصةً المسكنات والمضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، للحفاظ على صحة الكلى.
وتابعت الوزارة، "يمكنك الاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي من خلال المساعدة في الكشف المبكر والسيطرة على السكر وارتفاع ضغط الدم وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وسيتم تلقي العلاج مجانًا من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية".
وأضافت وزارة الصحة والسكان: فى حالة التأكد من الإصابة بأمراض مزمنة تتم إحالة المريض إلى المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة وتلقى العلاج بشكل دوري بالمجان من خلال "كارت المتابعة"، كما يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر" بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.