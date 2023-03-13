شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عناوين معارض "أهلا رمضان" فى الجيزة.. تخفيضات تصل لـ30% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد معارض "أهلا رمضان" بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم، حيث تتيح المعارض احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%.

وتقع معارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة، في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وبشارع المدرسة في المنيب، وبشارع بورسعيد في البدرشين، وبشارع شكري القواتلي في العياط، وبطريق جمال عبد الناصر تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 في مدينة 6 أكتوبر، وبشارع المطار في إمبابة بحي شمال الجيزة، وبشارع كورنيش النيل بجوار قسم الشرطة في حي الوراق، بالإضافة إلى معرض السلع المخفضة بشارع مصدق في الدقي.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية يومياً للمعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة كل فى نطاقه لمتابعة حركة البيع والشراء داخل المنافذ والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطري للتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة قبل طرحها للمواطنين مع التشديد علي الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما وجه محافظ الجيزة ببحث وتوفير مساحات أراضى إضافية بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لإقامة منافذ جديدة بالتعاون مع المجتمع المدني بما يُسهم في تغطية أقصى قدر ممكن من المناطق ليستفيد بها أعداد أكبر من المواطنين من أهالى المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .