شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة محافظة الجيزة لرصف الشوارع الضيقة بالإنترلوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلة حضارية تحققت في شوارع مراكز وأحياء محافظة الجيزة، بعد إعادة رفع كفاءتها ورصفها بالإنترلوك؛ لإضفاء المظهر الجمالي والحضاري داخل الشوارع الضيقة وتسهيل حركة سير المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، استكمالا لجهود رفع كفاءة البنية التحتية استجابة لمطالب المواطنين.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية، خطة محافظة الجيزة لتطوير ورصف الشوارع الضيقة ببلاط الإنترلوك.

- وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز في الخطة الاستثمارية الجديدة، بتطوير الشوارع التي يصل عرضها إلى 6م ببلاط الإنترلوك.

- كلف محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة الدورية لخطة رفع كفاءة الشوارع المدرجة بالخطة ومدى التزام الشركات بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة لضمان عوامل الاستدامة.

- أكد المحافظ استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضاري لشوارع وطرق المحافظة.

- يشهد مركز ومدينة كرداسة أعمال رصف لـ47 شارع ببلاط الإنترلوك، وذلك بمتفرعات شارع الشيخ الجديد وشارع السوق الجديد وشارع جمال عبد الناصر.

- يشهد مركز ومدينة العياط أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة لـ52 شارع.

- انتهت المحافظة من رصف 25 شارع ببلاط الإنترلوك في قرى العياط، وهي شوارع (طابونه الصفتي - الجلادين - إبراهيم غريب - أحمد عبد العظيم - سيد ابو حطب - الحرية - أبو عايشة - فؤاد حجاب - محمد اللفواهي - أبو مصطفى - سيد الحاتوتي - شوقي عرش - مشهور - حمدي مسعود - حمدي الجامع - رضا صادق - مسجد عمر بن الخطاب - عبد العزيز عزت - سعيد عبد الجواد - الشهيد محمد قرني فراج - العيايدة - المأذون - التفوق - كابتن علي – الكوبانية).

- تواصل المحافظة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك لـ27 شارع آخر في العياط ضمن الخطة المحددة للأعمال.

- انتهت المحافظة من تطوير 31 شارع جانبي ومتفرعات في حي الوراق ببلاط الانترلوك وهم شوارع (النادي - محمد عثمان من ترعة السواحل - عثمان أحمد القليوبي - راضي عبد الراضي - محمد أدم - سامي شلبي - نور الدين ومتفرعاته - السوق - كامل عامر - تامر سلامة - محمود عبد الرازق - عبد العزيز عامر - فاروق دبوس - عبد القادر الخولي - مدبولي زهران - علي حنفي - علي ابن أبي طالب - أبو سعيد - شارع الفرن من عبد القادر - جمال عبدالله - عبد المنجي عيد - سلامة شلبي - عبد الحميد حموده - السلام - حمدي عامر - جامع المنيسي - الإمام الحسيني - حارة السلام - الزبادية - العشادين – البكايرة).

- خصصت المحافظة 12 مليون جنيه لرصف ورفع كفاءة وتطوير وتبليط بالانترلوك لـ36 شارع من المتفرعات والشوارع الجانبية بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم، بإجمالي طول 26 ألف متر.

- شملت الشوارع التي بدأت المحافظة في رصفها بالإنترلوك في كفر غطاطي، شوارع (الشعراوي - أبو سريع - ناصر إبراهيم - حجاج - محمد بيومي - الحرية - علي شعبان - غازي شيته - نصر مبروك غطاطي - حسانين السني - فرحات شيته - علي نصر - صفوت ابراهيم - أبو عيش - سيد جمعه - الغلباني - محمد كمال - أحمد أبو زيد - شيته - إبراهيم رجب - رزق عيسى - فرحات بدوي - عبد النبي حجازي - أحمد سنوس - علي الجعري - سيد بدوي - سيد بسولي - حضاني - الدوار - الدربي - إبراهيم - أبو قصام - مؤمن - محي غطاطي - سعد مبروك - حسين رضوان).