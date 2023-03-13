شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الشتوى إلى 3389 محلا والان مع تفاصيل الخبر
ويستمر الأوكازيون حتى 21 مارس الجارى ، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي.
وكان أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين أكد أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الشتوى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض.