شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل سائحين من بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الإثنين، 6 رحلات طيران دولية تصل من عدة دول مختلفة ضمن 103 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى وحتى نهاية الأسبوع الجارى.

وتبين من جداول التشغيل اليومية، أن المطار من المقرر سيستقبل اليوم 3 رحلات من المطارات الإيطالية المختلفة ورحلتين من العاصمة التشيكية براغ ورحلة مصرية داخلية من مطار القاهرة.

وكانت كشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الاسبوعية أن من المقرر أن يستقبل المطار من أول أمس السبت وحتى نهاية الأسبوع 103 رحلة طيران دولية أوروبية مختلفة، تصل من 10 دول أوروبية، على رأسها بولندا والتشيك وألمانيا وهولندا وسويسرا وبلجيكا.

وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من عدة دول مختلفة وتطبيق الإجراءات الاحترازية فور وصولهم إلى أرض المهبط وصولا للفنادق المختلفة بمدينة مرسى علم للاستمتاع بإجازاتهم.