شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح البابا تواضروس للمسيحيين فى فترة الصوم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظة قداس تدشين كنيسة مارجرجس بشبرا، ثلاث نصائح تساعدالإنسان على تجديد وتجميل النفس خلال فترة الصوم الكبير، وهي:

1- التوبة: أي أن يعمل الإنسان على أن تكون نفسه تائبة، وأن يُسرع بتنقية القلب باستمرار، "إِنَّهُ هكَذَا يَكُونُ فَرَحٌ فِي السَّمَاءِ بِخَاطِئٍ وَاحِدٍ يَتُوبُ أَكْثَرَ مِنْتِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ بَارًّا لاَ يَحْتَاجُونَ إِلَى تَوْبَةٍ".

2- الرحمة: يجب أن يتعلم الإنسان عمل الرحمة، لأن الخطية تجعل القلوب حجرية، مما يجعل الإنسان يفقد إنسانيته، "اِرْحَمْنِي يَا اَللهُ حَسَبَ رَحْمَتِكَ"، وينبغيأن تكون نفس الإنسان رحيمة في علاقاته ومعاملاته وكلماته وأن يشعر بالآخر.

3- الغفران: أي أن يكون لدى الإنسان القدرة على مسامحة الآخرين، وعندما يستطيع أن يسامح الآخر يعني ذلك أنه يملك قلب المحبة، "وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا كَمَانَغْفِرُ نَحْنُ أَيْضًا لِلْمُذْنِبِينَ إِلَيْنَا"، والمحبة تتمثل في القدرة على مسامحة الآخر والقدرة على نسيان الخطأ الذي وقع فيه.

ودشن قداسة البابا كنيسة الشهيد مارجرجس بجزيرة بدران، بشبرا التابعة لقطاع كنائس شبرا الجنوبية، وذلك بعد انتهاء عمليات التجديد التيأجريت فيها.

وأزاح قداسة البابا الستار، لدى وصوله إلى الكنيسة، عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشينها، والتُقطت له صور تذكارية إلى جوار اللوحة ومعه نيافة الأنبامكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية وكهنة الكنيسة المدشنة.

وشارك في الصلوات من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا مكاري، نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وثمانية من الآباء الأساقفة،وعدد كبير من الآباء الكهنة.