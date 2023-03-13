شكرا لقرائتكم خبر عن تحد من نمو انتشار الخلايا السرطانية فى الجسم.. أبرز فوائد قشطة الحليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن قشطة الحليب تلك الطبقة التى تتكون فوق سطح الحليب ذات اللوم الأبيض المائل إلى الأصفر، تنتج عن طريق ارتفاع مستوى الدهون ذات الكثافة الأقل إلى الأعلى في الحليب، ولها العديد من الفوائد الصحية، منها:

1- ذات قيمة غذائية مرتفعة، فهي تعد من أكثر الدهون الغذائية الأسهل هضما وامتصاصا في الجهاز الهضمي ولا تحدث أى مشاكل هضمية .

2- تحتوي على الأحماض الأمينية والفيتامينات، حيث يحتوى الجرام الواحد منها على 9 سعرات حرارية لذلك تعطي الشعور بالشبع والامتلاء.

3- تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ولذلك تحافظ على صحة العظام وتحمى من هشاشة والتهابات العظام .

4- لها دور فعال في حماية الجسم من خطر التعرض للإصابة بالأمراض السرطانية، لأنها من المصادر الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تساهم في الحدّ من نمو وإنتشار الخلايا السرطانية في الجسم.

5- تساعد على تنشيط الجهاز المناعى وخصوصا إذا أضفنا إليها العسل، حيث أن هذا الخليط يحفز الجسم على مواجهة الكثير من المشاكل والأمراض الخطيرة ومحاربتها والتخلص منها.

وأوضحت أن القشطة تنقسم إلى عدة أنواع حسب محتواها من الدهون، وهى:

- خفيفة وتتراوح نسبة الدهن بها من 15 إلي أقل من 30%.

- متوسطة وتتراوح نسبة الدهن بها من 30 إلي أقل من 45%.

- سميكة وتتراوح نسبة الدهن بها من 45% فأكثر.

- المزدوجة: على الأقل 55٪ دهن الحليب.

- المخفوقة: 30٪ إلى 36٪ دهن الحليب.

- الحامضة: على الأقل 18٪ دهن الحليب.