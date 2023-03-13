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ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 13/3/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

 

وقت صلاة الفجر 4:42  ص

موعد صلاة الظهر 12:05 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:02 م

موعد صلاة العشاء  7:19

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:10

موعد صلاة العصر 3:33

موعد صلاة المغرب 6:06 م

موعد صلاة العشاء 7:24 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:38

موعد صلاة الظهر 12:01 م

موعد  صلاة العصر 3:25 م 

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:15  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:31

وقت صلاة الظهر 11:53 

موعد صلاة  العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:51 م

وقت صلاة العشاء 7:05 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:39  ص

موعد صلاة الظهر 11:59 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 5:58 م

موعد صلاة العشاء 7:10

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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