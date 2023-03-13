شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 13/3/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الظهر 12:05 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:02 م
موعد صلاة العشاء 7:19
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:10
موعد صلاة العصر 3:33
موعد صلاة المغرب 6:06 م
موعد صلاة العشاء 7:24 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:38
موعد صلاة الظهر 12:01 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:15 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:31
وقت صلاة الظهر 11:53
موعد صلاة العصر 3:17 م
وقت صلاة المغرب 5:51 م
وقت صلاة العشاء 7:05 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:59 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 5:58 م
موعد صلاة العشاء 7:10