السفيرة سها جندي: المرأة المصرية في قلب ملفات وزارة الهجرة

القاهرة - سامية سيد - كرمت قمة المرأة المصرية السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج وتم منحها جائزة الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وشاركت وزيرة الهجرة فى فعاليات الجلسة الختامية لمنتدى أفضل 50 سيدة الأكثر تأثيرًا، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

حيث قامت السيدة دينا عبد الفتاح مؤسس المنتدى بتكريم السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، وإهدائها درع منتدى أفضل 50 سيدة الأكثر تأثيرًا وتمكينا فى مصر، تقديرا لجهودها فى رعاية وتلبية احتياجات المصريين بالخارج.

وخلال كلمتها، أكدت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها موضحة أن المجال أصبح مفتوحاً أمام المرأة لأن تصبح ما تريد، وتحقق ما تحلم به، ويُعد ذلك انعكاسا لجهود الدولة المصرية وإيمان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتمكين المرأة، وتجسد ذلك فى تبوأ المرأة أعلى وأهم المناصب بالدولة، وأثبتت المرأة المصرية أحقيتها وقدرتها على صناعة الفارق، لما لها من طابع خاص وتميز مبهر، تعكس كونها ابنة الحضارة المصرية.

وأضافت وزيرة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المرأة المصرية دائما صاحبة مكانة مميزة على مر العصور، وأعظم ملكات حكمن الشعوب قديماً كانت الملكات المصريات، كما أن وصف مصر يرتبط دوما بالمرأة، كما أن تمثال نهضة مصر أيضا لسيدة، فمصر هى "المحروسة وبهية"، كما تُعد الدولة المصرية متفتحة ومتقبلة للآخر، وهى نموذج ومزيج فريد من الثقافات المختلفة على مصر العصور.

ولفتت الوزيرة إلى أن من احد أهم الملفات التى عملت عليها خلال فترة عملها بوزارة الخارجية ملف حقوق الانسان والذى يتضمن ملف المرأة، كما تولت منصب المندوب الدائم المناوب لدى منظمة الأمم المتحدة فى نيويورك، وما قامت به من جهود عملية تنسيق مواقف وتمثيل 135 من دول عدم الانحياز خلال المفوضـات الدولية لإنشـاء منظمة الأمم المتحدة للمرأة (UN WOMEN) عام 2010.

وتابعت السفيرة سها جندى، أن المرأة المصرية هى مصنع الرجال حيث تقوم بتربية ابنائها جيل المستقبل، وهى من تعطى الدفعة الأولى لتنمية المجتمعات.

واشارت السيدة الوزيرة إلى أن المرأة المصرية فى قلب ملفات وزارة الهجرة حيث يتم العمل فى إطار المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى حيث يتم تنظيم دورات توعوية للأمهات بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بالمحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوعية أبنائهم بمخاطرها حتى لا يقدمون على تلك التجربة التى تودى بحياتهم، فضلا عن التمكين الاقتصادى لها وتوفير البدائل الآمنة لها ولأبنائها.

وأضافت السفيرة سها جندى أن وزارة الهجرة تعمل أيضا فى إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لربط ابناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم والحفاظ على هويتهم الوطنية وجذورهم المصرية، مشيرة إلى أن المرأة المصرى لها دور أساسى فى هذه المبادرة ودور كبير فى تعريف أبنائهم بحضارتهم وتاريخهم، ولذلك فالمرأة المصرية فى قلب ملفات وزارة الهجرة.

وانطلقت اليوم الدورة الجديدة للقمة التى ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومى للمرأة، ومجلة أموال الغد الاقتصادية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار (تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها)، والتى تركز فعالياتها على القيادة النسائية وتمكينها ودعم دور المرأة المصرية وترسيخه فى الحياة العامة بشكل عام، وتبادل الخبرات ووجهات النظر حول أفضل الممارسات والتدابير التصحيحية لوضع القضايا ذات الأهمية للمرأة على جداول الأعمال الوطنية والمحلية، وأيضًا أجندات وسائل الإعلام والجامعات والمدارس ومؤسسات المجتمع المدنى ومراكز الفكر المعنية بالثقافة والفنون، فى ظل التطورات والظروف العالمية التى تتطلب تعزيز التسارع لأهداف التنمية المستدامة.