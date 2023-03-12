شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب الدكتور مؤمن حنفي لتمثيل مصر في صندوق الإتحاد الدولي للعلوم البيولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهنئ أكاديمية البحث العلمى انتخاب ممثل الأكاديمية عن مصر الدكتور مؤمن سيد حنفي أمينًا لصندوق الإتحاد الدولي للعلوم البيولوجية وعضواً للمكتب التنفيذي للاتحاد لمده 3 سنوات (٢٠٢٣-٢٠٢٦)، وذلك خلال الإجتماع الرابع والثلاثون للاتحاد والذي تم انعقاده خلال الفتره من 10 حتى 12 مارس 2023 في جامعة Chuo في مدينه طوكيو - اليابان.

وأوضحت أكاديمية البحث العلمى، أن الدكتور مؤمن حنفي، هو أستاذ ورئيس قسم التكنولوجيا الحيوية النباتية بالمركز القومي للبحوث وعضو اللجنه الوطنية للعلوم البيولوجية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد منذ عام ٢٠١٩-٢٠٢٣ والسفير العلمي السابق لمؤسسة ألكسندر فون هومبلت الألمانية في مصر عام ٢٠١٦-٢٠٢١، مع العلم أن الإتحاد الدولي للعلوم البيولوجية والذي يضم في عضويتة 120 دولة و هيئة علمية.