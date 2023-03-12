شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الوثائقية تعرض الجزء الثانى من فيلم "العدوان الثلاثى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت القناة الوثائقية، فيلم "العدوان الثلاثى" الجزء الثانى، والذى يتناول مشاهد من إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس وردود الأفعال الدولية حولها.

واستعرض الفيلم الوثائقى أيضا الإجراءات التي اتخذتها كل من فرنسا وبريطانيا لمنع تأميم القناة، وكيف سعت البلدين لمواجهة خطوة جمال عبد الناصر تجاه قناة السويس.

كما عرض الفيلم الوثائقى أيضا مشاهد من مساعى بريطانيا وفرنسا وإسرائيل لحشد قواتهم العسكرية لضرب مصر، والخطط التي تم وضعها للتخلص من جمال عبد الناصر.

وفى وقت سابق عرضت قناة الوثائقية فيلما وثائقيا، بعنوان "غرائب الصحاري العربية"، والذي يرصد أبرز الحيوانات الموجودة فى هذه الصحاري.

ويقول الفيلم الوثائقي: "فى أرض حيث الموارد شحيحة فإن المخلوقات ذات الدم البارد لها اليد العليا.. يبدو أحيانا أن الثدييات تحكم الأرض وهناك أكثر من 5 ألاف نوع تستعمر كل ركن من أركان الأرض".

ويتابع الفيلم، "شلال فى شبه الجزيرة العربية مشهد نادر للغاية.. لا يزال هناك تفكير صارخ بوجود حيوان مفترس.. بحلول أواخر سبتمبر تصبح الأيام أكثر إشراقا مع بدء الخريف".