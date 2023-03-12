تشميع شركة شحن فى الدقى لإدارتها دون ترخيص وتغيير نشاطها من سكنى لإدارى

القاهرة - سامية سيد - تكثف محافظة الجيزة حملاتها اليومية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن للتصدى الفورى لمخالفات تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى ومواجهة تعديات المحال العامة والمنشآت التجارية والمطاعم والكافيهات على الطريق العام للحد من المظاهر السلبية وتحقيق الانضباط فى الشارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفى هذا الإطار، نفذ حى الدقى، اليوم الأحد، قرار غلق وتشميع لشركة شحن بشارع السودان ورفع محتوياتها لإيقاف النشاط المخالف؛ وذلك لإدارتها دون ترخيص وتغيير نشاطها من سكنى إلى إدارى، وذلك تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف الحملات بصورة دورية ومفاجئة، لإنهاء كافة المخالفات، والتصدى للظواهر العشوائية وضبط مخالفات تغيير النشاط من سكنى إلى تجارى ومخالفة شروط التراخيص والتصدى بكل حزم لمخالفات البناء وإعلاء كلمة القانون، مشددا على أصحاب الوحدات السكنية والإدارية بالالتزام بالأنشطة المخصصة لعدم التعرض للمساءلة القانونية.

وكلف محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام لتحقيق الانضباط بالشارع، مشددا على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.