شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تجهيز 9 وحدات رعاية صحية صديقة للبيئة بالتعاون مع الجانب الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم إنشاء وتجهيز 9 وحدات رعاية صحية صديقة للبيئة بالتعاون مع الجانب الصينى.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365" أن التعاون مع الصين فيما يخص الوحدات الصحية صديقة البيئة يشمل تجهيز المنشآت الطبية بأحدث الأجهزة الطبية، وعلى رأسها أجهزة الأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية وقسطرة القلب، مؤكدًا أن هذا التعاون سينعكس على تطور ورفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن تفاصيل الخدمات الطبية التي تقدمها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وحدات ومراكز الرعاية الأولية التي تقدم الخدمات للمواطنين والتي يبلغ عددها 5426 وحدة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت الوزارة مد ساعات العمل داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية من الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 8 مساء مع إتاحة الخدمات الطبية والعلاجية المواطنين بشكل منتظم لافتة إلى أنه تم إنشاء عيادات تخصصية تقدم خدمات الطوارئ وزيارات منزلية لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتشغيل خدمات الطوارئ الأولية وتحسين خدمات العلاج والرعاية لجميع المواطنين المقدمة فى مراكز ووحدات الرعاية الأولية التى تستقبل المواطنين بداية من سن الولادة حتى سن الشيخوخة وبداية من التطعيمات الإجبارية عند الولادة والفحص السمعى، وحتى مبادرة كبار السن والدعم النفسى .

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير وحدات الرعاية الأولية تشمل 251 وحدة صحية على مستوى فى 21 محافظة مضيفًا أن المرحلة الثانية ستبدأ عقب انتهاء الأولى، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية للمواطن وتابع: يمكن للرعاية الأولية التعامل مع 70% من الخدمات دون الحاجة لمستويات أخرى من الرعاية الطبية، كما أن الرعاية الأولية هي المحرك الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل.