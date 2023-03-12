شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: حصول الطالب على الدرجة الأعلى باختبار شهرى مارس وأبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحانات شهر فبراير لصفوف النقل، على مستوى المدرسة، موضحة أنه تم وضع الأسئلة من قبل اللجان الفنية من خلال المعلمين في المدارس والتوجيه في الإدارات التعليمية، مؤكدة أن الطالب سوف يحصل على الدرجة الأعلى في امتحانات شهرى مارس وأبريل، وتضاف إلى درجته في امتحانات نهاية العام الدراسى التي تنطلق يوم 6 مايو المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنها تبدأ من يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، على أن تكون مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية بداية من يوم السبت الموافق 27 مايو 2023.

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهرى مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي 2022/2023، موضحا أنه يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل فى جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوى منها.

كما نص على إلتزام المدرسة بالقرار الوزارى رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديرى الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

كما وجه الوزير بضرورة إعداد كشوف تفصيلية للطلاب الموهوبين، وتصنيفهم حسب الموهبة، للبدء في وضع برامج الرعاية لتنمية مهاراتهم ومواهبهم.