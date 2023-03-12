شكرا لقرائتكم خبر عن السبت 18 مارس.. نقابة الأطباء تحتفل بيوم الطبيب الخامس والأربعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم نقابة أطباء مصر احتفالية بيوم الطبيب المصري الخامس والأربعين، يوم السبت المقبل الموافق 18 مارس بدار الحكمة شارع قصر العيني، حيث أعلنت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، ومقرر اللجنة الاجتماعية، أن الاحتفال بيوم الطبيب الخامس والأربعين، سيبدأ في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر السبت 18 مارس بالقاعة الكبرى للنقابة العامة للأطباء.

وأضافت د.إيمان سلامة، أن احتفالية هذا العام ستشمل تكريم الأطباء والطبيبات بحسب محاور مختلفة، حيث يتم تكريم الأمهات المثاليات من الطبيبات اللاتي تميزت في النواحي الاجتماعية، إلى جانب عملهن وعددهن 28 طبيبة، وكذلك سيتم تكريم أسماء 5 شهداء من الأطباء ‘إضافة إلى تكريم النقابيين السابقين الذين ما زالوا يثروا العمل النقابي، إضافة إلى تكريم الأطباء المثاليين والطبيبات المثاليات على مستوى الجمهورية من محافظاتها المختلفة وعددهم ١٢٢ طبيب وطبيبة.

و أكدت د.إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء على تكريم العديد من الصحفيين و الإعلاميين المهتمين بقضايا الصحة و مهنة الطب في إطار من الموضوعية و الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي.

كما أكدت د.إيمان سلامة عن استمرار التقليد الذي استحدثته النقابة في احتفالية العام الماضي و هو تزكية و تشجيع التعاون و العمل التكاملي في المجال الطبي‘و ذلك عن طريق الاحتفاء بفريق طبي متكامل في أحد التخصصات‘ و أعلنت سلامة أنه سيتم تكريم ثلاثة فرق طبية هذا العام، وهم فريق زراعة الكبد بمعهد ناصر وفريق زراعة الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي وفريق زراعة الرئة بمستشفى الدمرداش الجامعي.

يذكر أنه يحتفل بيوم الطبيب المصري في 18 مارس من كل عام و ذلك في ذكرى افتتاح أول مدرسة للطب في مصر و الشرق الأوسط بأبي زعبل في 18 مارس عام 1827.