شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يلتقى محافظ العاصمة بمملكة البحرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم الأحد، بالشيخ راشد بن عبد الرحمن بن راشد آل خليفة محافظ محافظة العاصمة بمملكة البحرين بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة خلال اللقاء على عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين مصر والبحرين والتى تبدو واضحة فى التوافق فى الرؤى خلال الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات بين الجانبين.

وناقش محافظ القاهرة خلال لقائه مع محافظ محافظة العاصمة سبل تفعيل اتفاق الصداقة والتعاون بين المحافظتين والذي تم توقيعه في يونيو ٢٠٢٢على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين ولقائه بأخيه صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الاتفاق يهدف إلى توثيق أواصر الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل بين الجانبين في مجالات تخطيط المدن والمرافق ومجالات الثقافة والفنون والعلوم والتعليم والصحة والطب والسياحة والرياضة والبيئة والعلاقات التجارية للاستفادة المتبادلة بينهما.

وأضاف محافظ القاهرة أن هذا الاتفاق يأتي استمراراً للجهود المبذولة في تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ، والاستفادة من تجارب كلا البلدين، بما يرسخ آفاق العمل الثنائي، ويُسهم في تعزيز وتنمية التعاون بمختلف المجالات.

من جانبه، أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتي توطدت بفضل المساعي الحثيثة والجهود المتواصلة من جانب قادة ومسؤولي البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون المشترك.

وأعرب محافظ محافظة العاصمة عن تطلعاته أن تشكل الزيارة إضافة نوعية في رصيد العلاقات البحرينية المصرية الوطيدة، بما يترجم رغبة قيادة البلدين الشقيقين نحو تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات الثنائية الأخوية، والدفع بها نحو آفاق أرحب تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين، معبراً عن بالغ تقديره وامتنانه لحسن الاستقبال والحفاوة التي تلقاها وفد المحافظة خلال الزيارة.