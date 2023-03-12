شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء أشرف الخطيب يكرم أمهات الشهداء احتفالا بيوم الشهيد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أمهات الشهداء خلال احتفالا بيوم الشهيد.

وشهدت الاحتفالية حواراً مفتوحاً مع أسر الشهداء المكرمين في جميع مجالات الرعاية التي يقدمها المجلس، حيث عبر أمين عام المجلس، عن سعادته بلقاء أمهات الشهداء مؤكداً أنهم تاج على الرؤوس لما تحملن من تضحيات وأوجاع على فراق أبنائهن الذين ضحوا من أجل الوطن.

وأكد أمين عام المجلس على أن عملية تطوير الخدمات مستمرة ولن تتوقف بهدف إرضاء المستفيدين وتقديم خدمات رعاية متميزة في كافة المجالات، مشيرا إلى أن المجلس يعمل وفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتكليفات السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتقديم أفضل الخدمات وشمول أسر الشهداء بالرعاية والإهتمام .

وشدد أمين عام المجلس على أن الخدمة الطبية شهدت تطوراً كبيراً عن ذي قبل من حيث الجودة والمراكز والمستشفيات الجديدة التي تعاقد معها المجلس في مختلف التخصصات، وأن هناك سعي دائم للتطوير والتحديث واضافة أفضل المراكز الطبية (الدرجة الأولى) لقائمة أماكن تقديم الخدمة .

وأضاف أمين عام المجلس أن خدمات الرعاية الإجتماعية شهدت مثل نظيرتها من الخدمات تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية من حيث تنظيم الفعاليات والرحلات الترفيهية والتثقيفية وإقامة الندوات وورش العمل .

من جانبهن عبرن أمهات الشهداء المكرمات عن سعادتهن بالتكريم، وأن الدولة لم تنسى أبنائهن موجهين الشكر للسيد أمين عام المجلس على الرعاية المتميزة التي يقدمها المجلس لهن .

وكان أمين عام المجلس القومي قد وجه مسئولي المكاتب الإقليمية للمجلس بالمحافظات بتنظيم زيارات منزلية لعدد من أسر الشهداء لتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم والوقوف على إحتياجاتهم، إضافة لتنظيم رحلة ترفيهية وتثقيفية إلى مدينتي الأقصر وأسوان لزيارة المعالم الأثرية والسياحية وإقامة فعاليات ترفيهية.

وكان امين عام المجلس، قد أعلن مطلع مارس عن برنامج إحتفالي خاص تكريماً لروح الشهيد وتقديراً لأسرهم وذويهم ، ويقدم المجلس القومي خدماته للمستفيدين في كافة مجالات الرعاية (الصحية، الإجتماعية، التعليمية، الإسكان، النقل، الدعم النفسي).