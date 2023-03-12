شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية فى المهد بأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل محافظة الجيزة، حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

وفي هذا الإطار، رصد مركز ومدينة أبو النمرس مخالفة بناء بقطعة أرض زراعية في المهد قبل بناءها بعزبة الصفيح بالمنوات، وعلى الفور أزال المركز حالة التعدى واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبد الحميد رئيس مدينة أبو النمرس، وحضور محمد الجبالي نائب رئيس المدينة، وخالد فؤاد مدير الإشغالات.

ومن جانبه، شدد محافظ الجيزة، على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التى تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخلفات، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أى تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.