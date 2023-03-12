شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة يتناول كيفية القضاء على التعصب الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم طلاب الفرقة الرابعة قسم العلاقات العامة والإعلان بكليه الإعلام بجامعه القاهرة مشروع تخرج وهو عبارة عن حملة لنبذ التصعب الرياضي في محاولة للقضاء على التعصب الرياضي ووصول الحملة داخل مصر وفي الوطن العربي، وكسب تفاعلا من الأشخاص واستخدام كل ما نملك من طاقة للتأثير عليهم وتحقيق هدف الحملة.

ومن المقرر أن يتم تنظيم ندوة بعنوان مواجهة الأفكار الهدامة والمتعصبة (مثال تطبيقي : التعصب الرياضي) يوم الأحد المقبل، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام لمناقشة مشروع التخرج بحضور عدد من الإعلاميين الرياضيين.

وتشارك فى حضور فعاليات الندوة الخاصة بمناقشة مشروع التخرج ، الدكتورة حنان جنيد القائم بعمل عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى المؤتمر ويتضمن المؤتمر كلمات للدكتورة داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة، والدكتورة نرمين الأزرق رئيس قسم الشعبة الإنجليزية.