شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الزرقاء الأردنية تكرم الزميل محمد ثروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة الزرقاء الأردنية الكاتب الدكتور محمد ثروت الذى كان متحدثا رئيسيا في المؤتمر الدولي المشترك في الاقتصاد والعلوم الإدارية والذي حمل عنوان "توجهات منظمات الأعمال في ظل التحولات الرقمية: الاقتصادية والقانونية والإعلامية"، بتنظيم من كليات الاقتصاد والعلوم الإدارية والإعلام والقانون بجامعة الزرقاء وكلية الاقتصاد والأعمال بجامعة بيرزيت في فلسطين.

وعقد المؤتمر ستة عشر جلسة على مدار يومين موزعه بواقع 14 أربعة عشر جلسة في جامعة الزرقاء و جلستان عن بُعد ، ألقي فيها 150 بحثاً من 15 دولة عربية وأجنبية،وتحدث في افتتاحه كلا من نائب رئيس الوزراء الأردنى ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ورئيس مجلس إدارة الجامعة الدكتور محمود أبو شعيرة، و رئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة، ورئيس جامعة الزرقاء البروفيسور نضال الرمحي، و عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية،رئيس المؤتمر الدكتور زكريا عزام.والدكتور جريس خورى عميد كلية الاقتصاد والأعمال بجامعة بيرزيت في فلسطين، والدكتور أمجد صفورى عميد كلية الإعلام.

وتناول المؤتمر عدة محاور أهمها: الاقتصاد والتسويق والإعلام والقانوني في التكنولوجية الحديثة الرقمية والإدارة الرقمية وتكنولوجيا معلومات الاعمال بالإضافة إلى المالية الرقمية.

وتضمنت الأوراق العلمية للمؤتمر عدة توصيات أهمها: ضرورة تبني القطاعين العام والخاص للمعايير الرقمية لتعزيز أداء القطاعين، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة من تحولات رقمية اقتصادية وقانونية واعلامية، ضرورة توفير البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتسهيل تطبيق متطلبات التحولات الرقمية، إضافة إلى مخاطبة الجهات ذات الصلة الحكومية والخاصة (الاقتصادية والقانونية والإعلامية) لتقديم الدعم اللازم للمحافظة على ديمومتها في ظل التحولات الرقمية.





الدكتور محمد ثروت فى جامعة الزرقاء

وشملت التوصيات أيضاً العمل على نشر الوعي من قبل الجهات الريادية والرسمية والخاصة لتعزيز الثقة بمنظومة التحولات الرقمية وتطبيقها كبديل ناجح وفعال للتعامل مع متطلبات المرحلة، وتوجيه الجامعات والمراكز البحثية لتكثيف الجهود والدراسات التي تهدف إلى تقديم تصورات مستقبلية لدعم متطلبات التحولات الرقمية.







