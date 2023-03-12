شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار تصل للسيول.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الثلاثاء المقبل 14 مارس، سيحدث انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق تصل إلى حد السيول على سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

ومتوقع أن يشهد الثلاثاء المقبل ، أمطارا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ والطور وسانت كاترين ورفح ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والغردقة والقصير ، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية ، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة ، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى تغزر أحيانا على السلوم ومطروح ، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين : القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى