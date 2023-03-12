شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لإقامة دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - فدوى البرغوثي تعرب عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية والتضامن المصري مع قضية الأسرى الفلسطينيين

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، فدوى البرغوثي زوجة الأسير والقيادي الفلسطيني بحركة فتح مروان البرغوثي، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إلى إبراز الوزير شكري خلال اللقاء لجهود مصر الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة في الأراضي المحتلة، وإعادة تحريك عملية السلام، بهدف تلبية التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد على دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وكشف السفير أبو زيد في تصريحاته أن فدوى البرغوثي أعربت من جانبها عن تقديرها الكبير للجهود المصرية الحثيثة الداعمة للقضية الفلسطينية على شتى الأصعدة، والتضامن المصري مع قضية الأسرى الفلسطينيين، مستعرضةً المستجدات على الساحة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الأراضي المحتلة.



الوزير سامح شكري يستقبل السيدة فدوي البرغوثي