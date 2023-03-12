شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة الإسماعيلية والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل تركيب بعض القطارات على خط القاهرة الإسماعيلية والعكس، بعربات تهوية ديناميكية بدلاً من عربات تحيا مصر، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13 / 3 / 2023، بتركيب عدد 8 عربات تهوية وبنفس جداولهم الحالية، وذلك فى ظل توجيهات المهندس كامل الوزير - وزير النقل، بضرورة الاستغلال الأمثل لطاقة التشغيل للوحدات المتحركة فور تجهيزها.

تشغيل قطار 1113 إكسبريس شبرا الخيمة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى

تشغيل قطار 954 إكسبريس الإسماعيلية / القاهرة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى

تشغيل قطار 961 إكسبريس القاهرة / الإسماعيلية بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى

تشغيل قطار 962 إكسبريس الإسماعيلية / شبرا الخيمة بعدد 8 عربات تهوية وبنفس جدولة الحالى