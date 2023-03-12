شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد تبنى خطة مؤتمر كوب 27 بشأن تفعيل أنظمة الإنذار المبكر للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال مدير عام مركز الإمارات للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية-: "إن مؤتمر الاتحاد الإقليمي الثاني (آسيا) للأرصاد الجوية في أبوظبي، خلال الفترة من 13 إلى 16 مارس 2023، يعد فرصة قيمة لمناقشة الجهود المشتركة لتعزيز أنظمة الإنذار المبكر على مستوى الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية وتحسين قدرات دول الإقليم لمواجهة مخاطر الظواهر المناخية المتطرفة، حيث نتوقع أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج إيجابية وتوصيات مهمة من شأنها أن تفتح آفاقاً أوسع للتعاون بين الهيئات والمراكز الوطنية للأرصاد الجوية للارتقاء بمستوى خدمات الرصد والتنبؤ بالطقس ووضع خطط استجابة فعالة ومتناسقة لمواجهة مختلف أنواع الكوارث الطبيعية".

وأضاف أن استضافة المركز الوطني للأرصاد لهذا الاجتماع تأتي في إطار تبادل الخبرات وأفضل الممارسات من أجل تطوير نماذج أكثر دقة وموثوقية في مجال التنبؤ بالطقس فضلاً عن وضع استراتيجيات أكثر فاعلية وشمولية للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية بما يسهم في تحسين قدرات الدول الأعضاء وجاهزيتها لمواجهة تداعيات هذه الكوارث وتقليص الخسائر الناجمة عنها من حيث فقدان الأرواح وتدمير الممتلكات والبيئة.

كما سيتضمن جدول أعمال المؤتمر عددا من الجلسات المتخصصة، التي ستقام من يوم 14 حتى 16 مارس حيث ستتناول هذه الجلسات المسائل الفنية المتعلقة بأنظمة الإنذار المبكر، والبنية التحتية لخدمات الأرصاد الجوية والهيدرولوجية، فضلاً عن عقد منتدى أبحاث الاتحاد الأسيوي للأرصاد في اليوم الأخير.