شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء الفائزين فى مسابقة تراث الإمام الماتريدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور جاسور نجم الدينوف، المسؤول بديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، والدكتور جمال الدين كريموف، مدير مركز الإمام الماتريدى الدولى للبحوث العلمية، على تكريم الفائزين فى مسابقة" تراث الإمام الماتريدي".

وأسفرت نتيجة المسابقة عن فوز الأسماء الآتية: د. آمال عثمان محمد الجمل، د. عواد محمود عواد سالم، د. محمد عبد العزيز محمد مشعل، د. حسن عبد الرازق حسن أبو دنيا، د. إبراهيم سليمان سويلم، د. مصطفى طاهر محمود حسين، د. أحمد حمدى أحمد على، الشيخ محمد محمود عبودة محمود، د. محمد سالم الشحات متولى، د. وحيد محمد محمد عطية، د. سعدية يونس عبده عبد الحليم، د. وائل سعيد إبراهيم حريرة، الشيخ/ يوسف محمد المنسى، أ.د. ثروت حسين سالم، د. حاتم أحمد محمد السيد، د. قدرى قدرى محمد الديب، د. على أحمد التجانى على، الشيخ/ عبد الحميد السيد عبد الحميد، د. إبراهيم منصور صابر إبراهيم، د. آية خالد عبد الفتاح عوض، د. ماهر عبد الفتاح سليمان داوود.

جدير بالذكر أن المسابقة استهدفت دراسة سيرة الإمام الماتريدى وتراثه العلمى وتابعيه، بالإضافة إلى تأريخ ظهور المدرسة الماتريدية ومراحل تطورها وتراث أعلامها العلمى، وتوثيق المخطوطات اليدوية المتعلقة بالمدرسة الماتريدية التى لا تزال محفوظة فى خزائن مكتبات العالم، وتعزيز الوعى بالقيم الإنسانية وقيم التسامح المتضمنة فى أعمال علماء المدرسة الماتريدية على نطاق واسع، ومواجهة الأفكار التكفيرية للتيارات الحديثة التى تمارس نشاطها تحت غطاء الدين الإسلامى الحنيف.