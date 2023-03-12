تطوير طريق وترعة المنصورية من الطريق الأبيض وحتى كوبرى عابدين بطول 4 كم

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن معدل تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة تسير وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، فى إطار جهود تحسين الحركة المرورية وفتح شرايين جديدة للتسهيل على المواطنين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير بقطاع المنصورية، بدءًا من الطريق الأبيض وحتى كوبرى عابدين والمقدرة بطول 4كم بنطاق مركز ومدينة كرداسة.

وتابع اللواء أحمد راشد نسب تنفيذ مشروع تدبيش وتأهيل ترعه المنصورية وإنشاء ممشى سياحى بنطاق مركز كرداسة، مؤكدا أن الأعمال ستحدث نقلة نوعية للمناطق المارة بها تساهم فى ظهور المنطقة بالشكل الحضارى اللائق كما توفر متنفس ترفيهى للمواطنين.

وشدد المحافظ خلال الجولة على مراعاة الالتزام بالارتفاع المناسب للأسوار المقامة على جانب الترعة وتحقيق الشكل الجمالى له وكذلك مراعاة مناسيب الأرصفة بما يخدم حركة المشاة مع الوضع فى الاعتبار استغلال كافة المساحات الفضاء لعدم السماح بالتعدى عليها من قبل المخالفين.

ووجه المحافظ بتدعيم بعض القطاعات على جانبى الترعة بممرات للمشاة ورفع كفاءة كوبرى السيارات أعلى الترعة مع صيانة الكبارى القائمة وتأهيلها بالشكل الأمثل إلى جانب رفع مخلفات ونواتج الأعمال والرتش أولا بأول للحفاظ على الشكل العام للطرق.

وشدد محافظ الجيزة، مختلف الجهات القائمة على أعمال تطوير طريق المنصورية فى المنطقة من كوبرى عابدين وحتى الطريق الدائرى بكفر غطاطى والبالغ طولها 2كم أن تشمل تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى ودعم الطريق بأعمدة الإنارة وإقامة ساحة انتظار السيارات بالتوازى مع أعمال إنشاء الممشى الحضارى للترعة.

وخلال الجولة كلف المحافظ مركز كرداسة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عددِ من الورش وسيارات النقل لإلحاقهم الضرر بالطبقة الأسفلتية بالطريق.

رافق المحافظ خلال جولته، إبراهيم الشهابى نائب المحافظ، ومحمد نور السكرتير المساعد، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وخالد عصر رئيس مركز كرداسة، ونجوى السعيد مدير مديرية الطرق وممثلى مديرية الري.