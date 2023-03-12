شكرا لقرائتكم خبر عن "مهد الحضارات".. ملتقى علمى فى ذكرى عيد المنيا القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت إيبارشية المنيا، بالاشتراك مع المتحف الأتوني بالمنيا، أمس، ملتقى علميا للاحتفال بذكرى عيد المنيا القومي، بمقر المطرانية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية.

وشهد الملتقى مدير عام المتحف، وأكثر من مئتين وخمسين من المهتمين بمجال الآثار والتاريخ، وعدد من نواب البرلمان، وأساتذة الجامعة، ومندوبون من وزارة السياحة والآثار، ومن هيئة تنشيط السياحة، ومسؤولون بنقابة الإعلاميين، وحزب مستقبل وطن، والاتصال السياسي، والمجلس القومي للمرأة، واتحاد الكتاب، وعدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية، والمكرسين والمكرسات بها.

وشارك في الملتقى رئيس قسم النحت السابق بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا.

وتضمن الحفل كلمة ترحيب وشكر ألقاها نيافة الأنبا مكاريوس، وفقرات من تقديم كورال "المجدلية" التابع للإيبارشية، شملت أنشودة إيزيس باللغة الفرعونية وتراتيل وأغاني وطنية باللغات القبطية والعربية والإنجليزية والفرنسية.

كما تم تقديم أوراق بحثية حول التعريف بالمتحف الأتوني وأهدافه، ومحطات رحلة العائلة المقدسة بالمنيا، وتاريخ الحضارات بالمنيا، ودور المنيا في الكفاح الوطني.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات تقدير على المحاضرين وفريق العمل الذي نظّم الملتقى.

وفي السياق ذاته، تم تغطية فعاليات الملتقى من قناة الصعيد، وإذاعة راديو الإسكندرية.