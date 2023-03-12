شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يتفقد أعمال التجديد والتطوير بمستشفى الحسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة داخل أقسام مستشفى الحسين الجامعي، وفي مقدمتها مبنى العيادات الخارجية، ومبنى الرعاية المركزة المجمعة، في إطار متابعته الدائمة والمستمرة لجميع أعمال التطوير والتجديد التي تشهدها قطاعات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.

وخلال الجولة، وقف رئيس الجامعة على الأعمال التي يجري العمل بها داخل مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الحسين الجامعي، إضافة إلى أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة في بعض الأقسام الأخرى، وطالب رئيس الجامعة الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمالها في أقرب وقت ممكن؛ لكي يتسنى افتتاحها ودخولها الخدمة؛ لتكون إضافة جديدة تضاف إلى رصيد قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم باعتبار أن قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر يعد من أهم القطاعات الخدمية التي تدعم جهود الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، ونواب مدير عام المستشفى: الدكتور فيصل زايد، والدكتور محمد النحاس، والدكتور هشام وفقي، والدكتور أحمد جمعة.