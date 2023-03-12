شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية لنقل الكهرباء" توقع عقد إنشاء محطــة محــولات المنيا بـ660 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدا لإنشاء محطة محولات المنيا ما قوســة جهــد 66/220/ 11ك.ف سعة(2*175+2*40) م.ف.ا من النوع المعزول بالغاز GIS لمهمات بنظام "تسليم مفتاح".

وأوضحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في بيان لها اليوم، أن المشروع يهدف إلى تدعيم الشبكة الكهربية بمحافظة المنيا وتلبية الاحتياجات المستقبلية من الأحمال الخاصة بالمشروعات القومية والاستراتيجية بمحافظة المنيا.

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى660 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل المكون الاجنبي من قرض الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والمكون المحلي للعقد تمويلاً من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 25 شهر من تاريخ توقيع االعقد علي مرحلتين (جهد 66ك.ف مرحلة اولي&جهد 220ك.ف مرحلة ثانية).