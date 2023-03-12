شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أولى ورش العمل المشتركة حول أساسيات ممارسات التصنيع الجيد للمكملات الغذائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح، اليوم الأحد، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورشة عمل مشتركة، والتي أقيمت تحت عنوان: أساسيات ممارسات التصنيع الجيد للمكملات الغذائية (المستوى الأساسي) طبقاً لدستور الأدوية الأمريكي، وذلك لمدة 5 أيام متتالية، بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية.

وعلى هامش الورشة، اجتمع الدكتور تامر عصام، والدكتور طارق الهوبي، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الهيئتين، وتبادل الخبرات فيما يخص رفع كفاءة المفتشين، وتعريفهم بقواعد التصنيع الجيد، وكذلك استمرار سبل التعاون الفني في مجال التدريب، ودعم جهود متابعة وضبط السوق المصري في مجالات عمل الهيئتين.

يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية، على التنسيق الدائم مع كافة مؤسسات الدولة، وتبادل وجهات النظر الفنية والخبرات العملية، والعمل على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن في إطار من الشراكة والتكامل مع كافة المؤسسات العاملة في القطاع الصحي.