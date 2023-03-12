انتخاب أستاذ بطب الأزهر سكرتيرا لشعبة إنعاش القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب

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القاهرة - سامية سيد - انتخب الدكتور أحمد صلاح الهباء، الأستاذ المساعد بقسم القلب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، سكرتيرًا لشعبة إنعاش القلب بالجمعية المصرية لأمراض القلب، والتي تضم في عضويتها أطباء القلب بجامعة الأزهر والجامعات المصرية وأطباء وزارة الصحة والتأمين الصحي.

تدرج الهباء في التعليم الأزهري، وحفظ القرآن الكريم، وحصل على الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمي عام 1998م، والتحق بكلية طب البنين بالقاهرة، وكان من الطلاب المتفوقين، وحصل على بكالوريوس الطب والجراحة عام 2004م، وعين طبيبًا مقيمًا بقسم القلب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، وحصل على درجة الماجستير في أمراض القلب عام 2008م، في موضوع بعنوان: «دور الدي دايمر في توقع عدم وجود جلطات بزائدة الأذين الأيسر بالقلب في مرضى الذبذبة الأذينيية» وعين في درجة مدرس مساعد بقسم القلب بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة عام 2011م، واستكمل مشوار البحث العلمي حتى حصل على درجة الدكتوراه في أمراض القلب في عام 2015م وعين في درجة مدرس بقسم أمراض القلب، وكانت بعنوان: «دور تحليل التشوه المستمد من التتبع النقطي في التنبؤ بشفاء الانقباض الإقليمي في مرضى احتشاء عضلة القلب بعد 90 يوم».

واصل الهباء مسيرته العلمية ورقي إلى درجة أستاذ مساعد بقسم القلب في عام 2021م، وشارك في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال أمراض القلب، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه في مجال القلب، وحصل على عديد من الدورات التدريبية في مجالات الجودة والاعتماد، إضافة إلى دورات تدريبية في مجالات أمراض القلب بالتعاون مع جمعيات القلب المصرية والدولية.

ويشرف الهباء على وحدة الفحوصات غير النافذة على القلب بمستشفى باب الشعرية الجامعي التابع لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة.