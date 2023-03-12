شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 78 مسجدا الجمعة المقبل بينها 10 مساجد صيانة وتطوير والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م المسجد وعنوانه
1. الهدى – دهب
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
2. الفتح- الزرزمون - هيها
3. التوحيد – الناصرية – العدارسة – صان الحجر
4. روض النغامشة – الكبير العزازي – أبو حماد
5. الجنادوة الكبير – الأسدية – أبو حماد
مديرية أوقاف بور سعيد
م المسجد وعنوانه
6. النصر – القابوطي
مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
7. الإخلاص- كوم الرمل البحري – مركز إهناسيا
8. الإيمان – القرية الثانية مازورة - سمسطا
9. الإيمان – عزبة سليمان وهبه- قرية أطواب – مركز الواسطى
10. النور – قرية عبد اللطيف يوسف – مركز الفشن
11. الأمير – عزبة الأمير – دنديل – مركز ناصر
12. علي حسيب – عزبة علي حسيب – دنديل – مركز ناصر
13. النور – قرية الحمام – مركز ناصر
14. هارون الراشيدي – عزبة السنط – قرية الزيتون – مركز ناصر
15. الرحمة – قرية العجرة – مركز الفشن
16. الجعيدي – قرية باها – مركز بني سويف
17. محمد رفاعي – بني حمد – مركز بني سويف
18. الرحمة – عزبة الجرابعة – قرية الحمام – مركز ناصر
19. الحرمين – منطقة ابني بيتك – قطاع ب – بندر بني سويف
20. التوبة الأهلي – قرية صفط راشين – مركز ببا
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
21. آل إبراهيم القبيصي – ناحية عنيبس - جهينة
22. الصفا والمروة – المزلقان البحري –بلصفورة – مركز سوهاج
23. النور – نجع البارود - المراغة
24. التوحيد – نجع الرباب – قرية الصوامعة شرق - أخميم
25. التقوى – الغريزات – المراغة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
26. رياض الصالحين- مدينة موط – الداخلة
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
27. عزبة سالم – زاوية صقر – أبو المطامير
28. أيوب – شارع طلعت حرب – مركز أدكو
29. الغزالي – عزبة شفيق النمرية – أبو المطامير
30. الكبير – سلامون – كوم حمادة
31. كامل أبو مطير بالحاجر – كفر الدوار
32. عزبة صادق القبلي – ابيا الحمرا - الدلنجات
33. السخاوي – ع السخاوي - دمنهور
34. المنشية الكبرى – زاوية صقر – أبو المطامير
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
35. أبو عيسى الغربي – بشلا – ميت غمر
36. الحسين – أتميدة – ميت غمر
37. النصر – عزبة علي أبو محمد – ميت غمر
38. النور – عزبة شعبان – السنبلاوين
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
39. العوامر – مسارة - ديروط
40. جاد الرب – الحوطا الشرقية - ديروط
41. التوبة – المدور - منفلوط
42. النور - العتمانية – مركز البداري
43. التوبة – باويط - ديروط
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
44. الرحمن – المدينة السكنية بنجع الشيخ – الكلح شرق - إدفو
45. النقادية - قرية النقادية – إدفو قبلي – إدفو ثان
مديرية أوقاف الغربية
م المسجد وعنوانه
46. عزبة مصطفى عبد الله –كنيسة دمشيت – طنطا ثان
47. الرحمن – كفر خضر – طنطا أول
48. عزبة الشيخ سلمان – المحلة أول
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
49. حوش العمدة – شباس الملح – دسوق بحري
50. كوم النص – شباس الملح - دسوق
51. بلال بن رباح – 8 العنابر- الحامول
52. بركات – عزبة بركات - بيلا
مديرية أوقاف الجيزة
م المسجد وعنوانه
53. التقوى – قرية أبو رواش – كرداسة
54. الغفور الرحيم – قطعة 24خدمات التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر
55. الهدى – وردان – منشأة القناطر
56. البحري – عزبة البحرية – الكريمات - أطفيح
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
57. بدر الإسلام – قلما – قليوب
58. الرحمة – نوى – شبين القناطر غرب
59. مسعود حسن - عزبة مسعود حسن – كوم أشفين – قليوب
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
60. الفهمية الجديدة – منشية الجمال – طامية
61. الرحمن – بعبش – المظاطلي – مركز طامية
62. الرحمن – عزبة عتمان عباس- طامية
63. الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – مركز إطسا
64. أحمد سعد – معصرة الصاوي – طامية
65. عمر بن الخطاب - السدح – الغرق– مركز إطسا
66. الحاج بليدي – قصر رشوان – مركز طامية
67. الرضوان – فيد يمين – مركز سنورس
مديرية أوقاف القاهرة
م المسجد وعنوانه
68. الكريم – منطقة الهايكستب- امتداد جوزيف تيتو – بجوار كوبري الحرفيين
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م المسجد وعنوانه
1. الطرفة القديم – سانت كاترين
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
2. طاحون – كفر سعد
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
3. الرجايلة – رمسيس – صان الحجر
4. الجهيني – الشيخ حسانين – الحسينية
5. الكبير – النعامنة – منيا القمح
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
6. الرحمن النقباء- مدينة ساقلته
7. بلال بن رباح – قرية الصلعا – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
8. الشاهد – الشواشنة – يوسف الصديق
9. الشطيلي – سنورس
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
10. النصر – كوم الزرزور – مركز ديروط