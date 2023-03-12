شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إيفاد إمام وقارئ إلى أستراليا فى رمضان ليصل إجمالي الموفدين 76 موفدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بإيفاد إمام وقارئ إلى دولة استراليا لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1444هـ ، وهما:

الشيخ/ سيد أحمد عبد الواحد سيد أحمد - الغربية - إمامًا .

القارئ / شعبان قرني عبد الجواد والي - بني سويف - قارئًا.

ليصل إجمالي ما تم اعتماده من الأئمة والقراء للإيفاد خلال شهر رمضان المبارك ( 76 ) موفدًا.

وعليهما التوجه إلى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بديوان عام الوزارة لاستلام قرار الإيفاد.

وكان بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحسين المستمر للأحوال المالية والعلمية والتأهيلية لجميع الأئمة صدر اليوم السبت 19 شعبان 1444هـ الموافق 11مارس2023م قرار الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1004 لسنة 2023م بزيادة مبلغ (400) جنيه شهريًّا في بدل صعود المنبر للأئمة اعتبارًا من 1 مارس 2023م ، تمول من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف.

من جانبه، توجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع الأئمة بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المستمر للأئمة والخطاب الوسطي المستنير، ويدعون له بمزيد من التوفيق ، ولمصرنا العزيزة بمزيد من التقدم والرقي في ظل قيادته الحكيمة.