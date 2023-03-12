شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتفقد لجنتي "الأوقاف والشهر العقاري" في ثانى أيام انتخابات العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، جولاته في لجان اقتراع الانتخابات العمالية التكميلية للدورة النقابية 2022-2026، حيث تجول "الوزير"، داخل لجنتي انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية بوزارة الأوقاف، واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري، واستقبل الوزير شحاتة لدى وصوله إلى وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وإلى وزارة العدل، المستشار عمر مروان وزير العدل، وناقشوا الدور الذي تلعبه النقابات كشريك في كافة قضايا العمل.

وخلال تفقده اللجنتين التقى الوزير شحاتة بالناخبين ودعاهم إلى المشاركة الفعالة في تلك العملية الانتخابية لانتخاب ممثليهم بكامل إرادتهم وحريتهم،موضحا في تصريحات له أن إجراء هذه الانتخابات تؤكد حرص وزارة القوى العاملة بصفتها الجهة الإدارية المشرفة عليها ،على وجود تنظيم عمالي ونقابي متكامل وقوي تنظيميا باعتباره أبرز الشركاء الاجتماعيين ،وضلع انتاجي تكتمل به ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.

وبدأت في التاسعة من صباح اليوم وحتى الخامسة مساء الانتخابات العمالية المقرر إعادة الانتخابات التكميلية فيها داخل "اللجنتين"،تنفيذا للقرار رقم 79 لسنة 2023،لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الأوقاف،واللجنة النقابية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، وبذات المرشحين الذين تقدموا بطلباتهم في شهر مايو 2022 لانتخابات الدورة النقابية 2022-2023،وطبقا للجدول الزمني تكون عملية الاقتراع اليوم الأحد ،وابداع الاوراق يوم الاربعاء من هذا الأسبوع والموافق 15-3-2023.

وكانت عملية الاقتراع في الإنتخابات العمالية التكميلية قد بدأت أمس السبت في 5 مجالس ادارات وحدات تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وهي شركات:النيل للمجمعات الاستهلاكية،والنصر لصناعة السيارات،والكراكات المصرية،والحديد والصلب للمناجم و المحاجر،والإنتاج الحربي لنظم المعلومات،وكذلك في لجنة نقابية بشركة النصر للسيارات،حيث تفقد فيها الوزير شحاتة،امس لجان إنتخابية بشركتي الكراكات المصرية بالمهندسين،والنيل للمجمعات الإستهلاكية بمدينة نصر..وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة "،تأتي هذا العملية الانتخابية استكمالا للدورة النقابية 2022-2026،وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام،واللجان النقابية ،ولأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم "213" لسنة 2017 وتعديلاته ،والقرار الوزاري رقم 72 لسنة 2023.