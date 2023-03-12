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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يتفقد لجنتي "الأوقاف والشهر العقاري" في ثانى أيام انتخابات العمال والان مع تفاصيل الخبر
وخلال تفقده اللجنتين التقى الوزير شحاتة بالناخبين ودعاهم إلى المشاركة الفعالة في تلك العملية الانتخابية لانتخاب ممثليهم بكامل إرادتهم وحريتهم،موضحا في تصريحات له أن إجراء هذه الانتخابات تؤكد حرص وزارة القوى العاملة بصفتها الجهة الإدارية المشرفة عليها ،على وجود تنظيم عمالي ونقابي متكامل وقوي تنظيميا باعتباره أبرز الشركاء الاجتماعيين ،وضلع انتاجي تكتمل به ثلاثية العمل بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال.
وكانت عملية الاقتراع في الإنتخابات العمالية التكميلية قد بدأت أمس السبت في 5 مجالس ادارات وحدات تابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام وهي شركات:النيل للمجمعات الاستهلاكية،والنصر لصناعة السيارات،والكراكات المصرية،والحديد والصلب للمناجم و المحاجر،والإنتاج الحربي لنظم المعلومات،وكذلك في لجنة نقابية بشركة النصر للسيارات،حيث تفقد فيها الوزير شحاتة،امس لجان إنتخابية بشركتي الكراكات المصرية بالمهندسين،والنيل للمجمعات الإستهلاكية بمدينة نصر..وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة "،تأتي هذا العملية الانتخابية استكمالا للدورة النقابية 2022-2026،وتنفيذاً لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام،واللجان النقابية ،ولأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم "213" لسنة 2017 وتعديلاته ،والقرار الوزاري رقم 72 لسنة 2023.