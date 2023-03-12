شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: 401 عضو يدخلون قرعة «قرض الطبيب» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء عن إجراء القرعة العلنية بين المتقدمين للحصول على قرض الطبيب (بدون فوائد بنكية) لشباب الأطباء والطبيبات المتزوجين حديثًا من بين 331 طبيبا وطبيبه تقدموا للحصول على القرض، وكذلك قرض الدراسات العليا لـ70 طبيبا، يوم السبت 18 مارس في العاشرة صباحًا بالقاعة الكبري بدار الحكمة.

وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية، أن النقابة ترحب بحضور الأطباء المتقدمين للقرعة العلنية، وأشارت إلى أن أحد الحضور سيختار الورق الذي يحوي أسماء الفائزين، من الصندوق الزجاجي والمسجل به جميع أسماء المتقدمين.

وأكد الدكتور أحمد علي عضو مجلس النقابة، أنه سوف يتم التواصل تليفونيا مع الأطباء الفائزين في القرعة خلال الأسبوع القادم لتقديم المستندات المطلوبة واتمام اجراءت الحصول علي القرض و سيتم اعطاء مهلة شهر واحد لمن تقع عليهم القرعة كاساسيين لاستكمال جميع المستندات المطلوبة وفى حالة عدم استكمال المستندات المطلوبة سيتم الاختيار من بين الاطباء الاحتياطين بأولوية الترتيب.

جدير بالذكر ان قرض الطبيب قيمته 60 ألف جنيه وسيتم إقراضه لعدد (100) طبيب وطبيبة وكذلك قرض للدراسات العليا قيمته 20 ألف جنيه لعدد 60 طبيب من الدراسات العليا.