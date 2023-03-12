شكرا لقرائتكم خبر عن أول استضافة رسمية لشخصية إسلامية بقصر باكنجهام.. تشارلز يستقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول استضافة رسمية لشخصية إسلامية بقصر باكنجهام الملكي في العاصمة البريطانيه لندن بعد اعتلائه العرش البريطاني، استقبل جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة، معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى.

وجرى خلال اللقاء الذي جمع الطرفين استعراض واجب القيادات الدينية والفكرية نحو عدد من القضايا المتعلقة بالقيم والمبادئ الإنسانية المشتركة، لاسيما القضايا ذات الصلة بتعزيز الصداقة والتعاون بين الشعوب عبر بوابة تواصلها الحضاري، اعتماداً على مشتركاتها الدينية والثقافية، وحواراتها الفاعلة والثرية، ونوَّه الدكتور العيسى بالمواقف العادلة لجلالته تجاه عدد من القضايا ومن ذلك تقديره واحترامه المعلن للحضارة الإسلامية التي تواصلت بفاعلية مع غيرها من الحضارات وفق روابطها الإنسانية المشتركة.