أخبار مصر

السفير السعودى بمصر ينوه بدعم خادم الحرمين لبرامج دعم وتمكين المرأة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودى بمصر ينوه بدعم خادم الحرمين لبرامج دعم وتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، التهنئة للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مثمنا حضورها القوي والمميز في مسيرة المملكة العربية السعودية، ومساهمتها بنحو 6ر35% من معدل القوى العاملة في المملكة خلال فترة وجيزة.

 

 

وأعرب السفير في بيان وفقا للسفارة السعودية بالقاهرة ،عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس الوزراء السعودي الأمير بن عبد العزيز على دعمهم غير المحدود لكافة البرامج الوطنية المعنية بتمكين المرأة وتعزيز دورها الهام والبناء في المشاريع التنموية بكافة قطاعاتها.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا