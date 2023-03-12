شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. رئيس الوزراء يتفقد أعمال المرحلة الثانية من تطوير سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعمال تنفيذ مشروع تطوير "حدائق الفسطاط".

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، أعمال تنفيذ مشروع تطوير "حدائق الفسطاط"، يرافقه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، واستشاريو المشروع.

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين 13 مارس، برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين رياض أطفال ومعلم فصل، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتعيين ثلاثة نواب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف المساهمة فى جهود تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال والنهوض بأداء الهيئة العامة للاستثمار. أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلى 30 أبريل 2023، فإن مصلحة الضرائب تتيح إمكانية التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية بالمأموريات الضريبية دون الحاجة للختم الإلكترونى حتى 30 أبريل 2023، لافتًا إلى أن «الفاتورة الإلكترونية» لا ترتبط بسداد الضريبة أو الخضوع لأى نوع من أنواع الضرائب، وأن الإقرار عن الضريبة وسدادها، يكون من خلال الإقرارات الإلكترونية طبقًا للمواعيد القانونية المقررة لنوع كل ضريبة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى رسوم إضافية مقابل التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية أو إرسال فواتير إلكترونية. الضرائب: التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل دون الحاجة لختم "الأرصاد": تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد تشهد في هذه الفترة من السنة تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، وسيستمر اليوم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية. يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 25 رحلة طيران دولية، تصل من عدة دول مختلفة، ضمن 103 رحلات يستقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من أمس السبت وحتى نهاية الأسبوع الجارى. مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 25 رحلة من بولندا والتشيك وإيطاليا وألمانيا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية و جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، حار على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الأحد، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع إنبى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوريويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبى مكونا من: فى حراسة المرمى: محمد صبحي خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، حمزة المثلوثي خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف روقا، سيف جعفر خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الجزيري، أحمد مصطفى زيزو.

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