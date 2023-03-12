شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير سور مجرى العيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقب تفقده أعمال تنفيذ مشروع تطوير "حدائق الفسطاط"، توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من مشروع تطوير سور مجرى العيون.

ووجه رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية بالعمل على سرعة البدء في تنفيذ خطة تطوير منطقة "السكر والليمون"، التى تأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مشيراً فى هذا الصدد إلى جهود الدولة المبذولة لتنفيذ مخططات متكاملة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تحقيقا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة في جذب المزيد من الحركة السياحية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، حول موقف الإزالات التي شهدتها منطقة "السكر والليمون"، وكذا أعمال حصر السكان والعقارات التي يتم إزالتها لمنحها التعويض المقرر، حيث أشار إلى أن المحافظة قامت بنقل سكان المنطقة المستحقين إلى وحدات سكنية بديلة بمشروع الخيالة المتكامل الخدمات، والذي يقع في نفس النطاق الجغرافي للمنطقة، موضحا أنه تم إزالة ٥٢٠ عقارا يسكنها ١٥٠٠ اسرة تم تقلهم إلى منطقة الخيالة، والدولة قدمت دعما اقتصاديا لاصحاب الانشطة الاقتصادية بالمنطقة ليتمكنوا من بداية نشاط اقتصادي في منطقة أخرى وبصورة منظمة.

وأوضح محافظ القاهرة أن مناطق "السكر والليمون" و"الجيارة" و"حوش النخل" تأتي ضمن المناطق التي تم إعلانها كمناطق إعادة تخطيط، وذلك وفق رؤية الدولة لتطوير المناطق العشوائية، لافتا إلى أن منطقة "السكر والليمون" تقع على مساحة تقارب 17 فدانا ويحدها نهر النيل من الغرب وسور مجرى العيون من الشمال ومنطقة تطوير المدابغ الجاري تطويرها حاليا من الشرق.