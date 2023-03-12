شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تدريب المعلمين الفائزين بمسابقة 30 ألف معلم بالجيزة غدا.. اعرف الأماكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، غدًا الإثنين 13 مارس، برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين رياض أطفال ومعلم فصل، وذلك بناءً على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوي للمعلمين الجدد الناجحين في "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الأداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة في تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في بيان لها، عدد من ضوابط الالتحاق ببرنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين في مسابقة الـ30 ألف معلم، وذلك على النحو التالي:

1- بداية التدريب من يوم الإثنين الموافق 13 مارس حتى الخميس 16 مارس 2023 الساعة 9 صباحا.

2- حضور التدريب الخاص بمسابقة 30 الف معلم (معلم فصل - رياض اطفال) طبقا للجدول المعلن.

3- الحضور ببطاقة الرقم القومي وسوف يحصل المتدرب على إخلاء طرف نهاية التدريب.

4- التنبيه المشدد بعدم التخلف، حيث أن إخلاء الطرف من مسوغات التعاقد.

5- في حال وجود استفسار يتم التواصل مع مسئول التدريب بالإدارة.

وأشارت المديرية أنه تم تجهيز عدد من القاعات والمسارح ومقسمة كما يلي وعلى كل متدرب الالتزام بالمكان التابعة له:

أولا: قاعات المعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم مرحلة (رياض الأطفال)

- مسرح مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنين ومقرها الشيخ زايد الحي 13 بجوار الشهر العقار وسنترال الحى 13 وتضم 7 إدارات وهي (الشيخ زايد – 6 أكتوبر - الهرم – الوراق – كرداسة – الواحات – أوسيم).

- مسرح قاعة ثروت عكاشة بأكاديمة الفنون ومقرها قاعة سيد درويش بالعمرانية وتضم 7 إدارات وهي (بولاق الدكرور – الصف – العياط – أطفيح – الحوامدية – أبو النمرس – البدرشين).

- مسرح مدرسة أحمد عرابي ومقرها مدرسة أحمد عرابي بجوار قسم إمبابة وتضم إدارتين وهم (شمال الجيزة ومنشأة القناطر).

- مسرح مدرسة محمود عمر بالهرم ومقرها مدرسة محمود عمر شارع الهرم وتضم 4 إدارات وهم (جنوب الجيزة - العمرانية – العجوزة – الدقي).

ثانيا: قاعات المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم مرحلة (معلم فصل)

- قاعة مدرسة الأورمان الثانوية ومقرها شارع المدرسة الألمانية بالدقي وتضم عدد 4 إدارات وهي (العياط – أطفيح – الدقى – العجوزة).

- مسرح مدرسة أبو بكر الرسمية لغات ومقرها الشيخ زايد الحى الأول أمام مستشفى الشيخ زايد العام وتضم عدد 5 إدارات وهي (6 أكتوبر – الواحات – الشيخ زايد – الهرم – الصف).

- مسرح خوفو ومقره ميدان الرماية أمام مدرسة كفر نصار ويضم عدد 3 إدارات وهي (كرداسة – البدرشين – أبو النمرس).

- قاعة المؤتمرات بالمدرسة السعيدية الثانوية بنين ومقرها شارع جامعة القاهرة أمام حديقة الحيوان وتضم 3 إدارات تعليمية وهي (الحوامدية – منشأة القناطر – جنوب الجيزة).

- مسرح مدرسة الحى الأول الرسمية للغات ومقرها الشيخ زايد وتضم عدد 5 إدارات وهي (الوراق – بولاق الدكرور – شمال الجيزة – أوسيم - العمرانية).