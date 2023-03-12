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نقابة الأطباء ناعية الدكتور محمد شريف: رحل معلم الأجيال

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القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة أطباء مصر ببالغ الأسى الدكتور محمد محمد شريف أستاذ البكتريولوجي والفيرولوجي ورئيس قسم المناعة بكلية طب الأزهر بنين، قائلة: كان رحمه الله معلماً لأجيال عديدة من الأطباء وطلبة الطب، داعية الله أن يرحم الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأحبابه الصبر.

 

كانت قد نعت نقابة أطباء مصر ببالغ الأسى الطبيب الشاب أحمد واصف طبيب الأمراض الباطنية بمستشفى السنطة المركزي بمحافظة الغربية، والذي تعرض لغيبوبة سكر أثناء متابعته المرضى بالمستشفى توفاه الله على أثرها، ودعت الله أن يغفر للفقيد وتقبله في الشهداء والصديقين وأسكنه فسيح جناته.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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