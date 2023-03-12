شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تبحث خطوات تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بعقد لقاء عبر الفيديو كونفرانس غداً الإثنين 13 مارس، وذلك للرد على التساؤلات الخاصة بالخطوات التي انتهت منها الوزارة لتنفيذ مجموعات الدعم بالمدارس على مستوى المحافظات ومدى نجاحها في القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.

وأكدت الوزارة على الموجهين الماليين والإداريين بكافة المديريات والإدارات التعليمية على مستوى المحافظات بمشاركة مندوبي وزارة المالية بتلك المديريات والإدارات التعليمية، على أن يكون اللقاء غداً الإثنين من الثانية عشرة ظهرا إلى الثانية عصرا، موضحة أن الاجتماع سيكون بحضور مراقب مالي وزارة التربية والتعليم، ورئيس الإدارة المركزية الإدارة الاستراتيجية، وعضو اللجنة من وزارة المالية، ومدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو عقد عبر لقاء عبر الفيديو كونفراس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت أنه تم وضع آليات وضوابط منظمة لتنفيذ مجموعات الدعم؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، لافتًا إلى أنه يتم حصول المعلم على مستحقاته عقب الانتهاء من المجموعة.