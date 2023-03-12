شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث سبل التعاون مع وزير الاستثمار بالولاية الشمالية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر
واكد القصير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين قطري وادي النيل، مشيراً الى توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التعاون مع جمهورية السودان تأكيداً على العلاقات الازلية بين البلدين.
من جهته قدم وزير الاستثمار والصناعة بالولاية الشمالية الشكر الى السيد وزير الزراعة على اتاحة الفرصة لعقد هذا اللقاء الذي يعد خطوة هامة لتحديد اطر محددة للتعاون بين الجانبين، مؤكداً على اهمية تفعيل العمل بالمزرعة النموذجية المشتركة في اقرب وقت، مشيراً الى رغبة الولاية في التعاون مع الجانب المصري في مجال التقاوي المحسنة والامصال واللقاحات البيطرية والتمور ومكافحة الامراض والآفات التي تصيب المحاصيل الاستراتيجية والتصنيع الزراعي خاصة لمحصول المانحو حيث تشتهر الولاية بزراعة مساحات كبيرة بهذا المحصول فضلًا عن أهمية نقل الخبرة المصرية في نظم الري وغيرها من استنباط اصناف عالية الانتاجية، وفي نهاية اللقاء أكد الجانبين على استمرار التنسيق بهدف تحقيق الامن الغذائي للشعبين.