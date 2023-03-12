شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للبحوث الاجتماعية يعقد ندوة بعنوان دور الدراما الوطنية فى تعزيز قيم الولاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الثلاثاء المقبل فى الساعة العاشرة والنصف صباحًا، حلقة نقاشية بعنوان "دور الدراما الوطنية فى تعزيز قيم الولاء والانتماء"، برعاية الدكتورة هالة رمضان مدير المركز، وبرئاسة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

تقدم أ.د هبة جمال الدين أستاذ الإعلام السياسى بالمركز، وأ.د حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بالمركز، ورقة علمية "بعنوان دور الدراما الوطنية فى تعزيز قيم الولاء والانتماء"، ويتناولا من خلالها إدراك الجمهور العام للموضوعات الاجتماعية المطروحة فى دراما رمضان، ودور الدراما الوطنية فى تعزيز قيم الولاء والانتماء، بغرض التيقن من قدرتها على الوصول إلى وعى المتلقى ومن ثم يمكن توظيفها لتعزيز الولاء والانتماء والثقة بقدرات الوطن ومقدراته.

ويحضر الحلقة النقاشية نخبة متميزة من الخبراء والأكاديميين وصناع القرار، والمهتمين بالقضية من مختلف المجالات، وذلك في إطار حرص المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على دراسة دور الإعلام وتأثيره على المجتمع.