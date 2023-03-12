شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الفنية لمياه النيل بين مصر والسودان تختتم اجتماعاتها اليوم فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم بالقاهرة الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها الثالثة والستين والتى بدأت خلال الفترة من 8 - 12 مارس الجاري، وذلك بحضور الدكتور عارف غريب رئيس الجانب المصرى ورئيس الهيئة لهذه الدورة ، و المهندس مصطفى حسين الزبير رئيس الجانب السودانى ، و أعضاء الهيئة من الجانبين المصري والسوداني .

وأنشئت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فى عام 1960 بناءاً على إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتي مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتي الجمهوريتين .

وخلال كلمته بالجلسة الإفتتاحية للإجتماعات أكد الدكتور عارف عبد المبدى رئيس الجانب المصري في الهيئة أن إجتماعات الهيئة هي خير دليل على إستمرار إيمان حكومتى البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بمياه نهر النيل ، ودفع سُبل التعاون البناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات والمعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقاً لإتفاقية عام 1959 ، والتي تقدم نموذجاً كاملاً ومثلاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك .

كما أوضح أن مصر تؤكد دائماً على إلتزامها الكامل بإتفاقية الإنتفاع الكامل لمياه النيل لعام 1958 التى تمثل أساساً لإدارة الموارد المائية المشتركة بين البلدين وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق في المواقف بين البلدين تجاه المشروعات التنموية المزمع إنشاؤها بدول حوض النيل خارج حدود الدولتين والتنسيق بينهما على كافة الأصعدة فيما يخص مياه نهر النيل .

و أكد على إستمرار الهيئة في إعطاء أهمية قصوى لمحطات الرصد والقياس على نهر النيل من خلال إستدامة عملية التأهيل والتطوير للمحطات الحالية والتي تمثل العمود الفقري لأعمال الهيئة بما يواكب التكنولوجيا الحديثة ، والسير في البحوث والدراسات الفنية لتحسين إدارة مياه النيل وتنسيق وتوحيد الرؤى بين البلدين فيما يخص القضايا المتعلقة بمياه النيل ، وتقديم كل الدعم المطلوب للهيئة لإستمرار جهودها في هذا الشأن ، مع أهمية إستمرار تقديم كل الدعم في مجال بناء القدرات الفنية للمهندسين بالجانبين بما يساعد في تحقيق خطط وأهداف الهيئة ومواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال الموارد المائية.

ومن جانبه، رحب المهندس مصطفى حسين رئيس الجانب السوداني في الهيئة بالأعضاء من الجانبين المصرى والسودانى، ووجه الشكر للجانب المصرى على حسن الضيافة والاستقبال ، متمنياً للهيئة التوفيق لتحقيق تطلعات وأهداف شعبى وادي النيل لتنمية موارد نهر النيل والحفاظ عليها ولتنظيم تدفقاتها لتحقيق ما يخدم مصالح البلدين، ومشيداً بالعودة لعقد اجتماعات الهيئة في شهر أكتوبر الماضى بعد انقطاع دام لأربعة سنوات.