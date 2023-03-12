شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح خلال الأسبوع الحالى والان مع تفاصيل الخبر
أضاف فهيم أن هذا الأسبوع "الأحد – الجمعة" الموافق 12 – 17 مارس متوقع نشاط لهبات من الرياح القوية المتقطعة مع وجود أمطار متفرقة يومي الاثنين والثلاثاء تتركز على الساحل الشمالي الغربي وشمال الدلتا ومناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء.
1- الأحد.. ممنوع الري في وجه بحري وشمال الصعيد ويمكن الرى فى باقى محافظات الصعيد.
2- الاثنين..ممنوع الري في كل المناطق عدا سوهاج – قنا - الأقصر واسوان يمكنهم الرى.
3- الثلاثاء..ممنوع الري في كل المناطق و متوقع هبات قوية للرياح ، مع بعض الامطار في شمال الدلتا
4- الأربعاء.. ممنوع الري في وجه بحرى ويمكن الرى فى باقى محافظات الصعيد.
5- الخميس .. ممنوع الري في كل المناطق ما عدا سوهاج – قنا - الأقصر واسوان يمكنهم الرى.
6- الجمعة ممنوع الري في كل المناطق عدا الأقصر واسوان يمكنهم الرى.
7- يكون الرى دائما في فترة الصباح مع إضافة 10 – 15 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري لتسريع عملية مليء الحبوب .
8- عدم تجاهل الرية الأخيرة للقمح بسبب الخوف من الرقاد – لانها رية هامة جداً جداً للقمح في زيادة صلابة الحبوب وزيادة كتلتها يعني زيادة مجانية في غلة الفدان.