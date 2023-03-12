أعضاء الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل يزورون محطة معالجة بحر البقر

القاهرة - سامية سيد - زار الجانبان السودانى والمصرى بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أحد مشروعات الرى الحديث بمنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية فى إطار تبادل الخبرات وزيادة التنسيق وتدعيم التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى بمصر ووزارة الرى والموارد المائية بالسودان فى مجال إدارة الموارد المائية.

أوضحت وزارة أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة فى موسوعة "جينيس" باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف5.60 مليون م3/ يوم، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م3/ يوم/ وحدة، حيث تمثل المحطة جزء من خطة مصر لتنمية إقليم قناه السويس وشبه جزيرة سيناء من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعى الخاصة بثلاث مصارف اكبرهم مصرف بحر البقر

كما قام الجانبين بزيارة لمشروع الرى الحديث التابع للشركة المصرية الهندسية "خيرات" والذى يقع بمنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية حيث تبلغ مساحة المشروع حوالى 180 فدانا ويعتمد على تطبيق نظم الرى الحديثة فى الزراعة، حيث تم التعرف على التجربة الرائدة للشركة فى مجال الاستثمار الزراعى والتى تقوم بتصدير منتجاتها الزراعية للخارج.

الجدير بالذكر أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل أنشئت فى عام 1960 بناءً على اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين جمهوريتى مصر والسودان فى الثامن من شهر نوفمبر 1959 وذلك لتحقيق التعاون الفنى بين حكومتى الجمهوريتين.