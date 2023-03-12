شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلق حملتها للتوعية بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية حملتها التوعوية بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي وأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة، وذلك بمحافظة السويس.

وتهدف الحملة التي تنفدها الهيئة إلى تعليم الأطفال غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة وفقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى فحص أسنان والتوعية بأهمية غسيل الأسنان للحفاظ على صحة الفم والأسنان واللثة.

واستكمل البيان: تستهدف الحملة الأطفال في المقام الأول من كافة المراحل العمرية، فخلال فعاليات الحملة التوعوية، تم تثقيف الأطفال بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي، وأهمية غسيل الأسنان منذ مرحلة الطفولة، كما تم توزيع عدد من الهدايا الرمزية وكتيبات التلوين لتشجيع الأطفال على أهمية غسل الأيدي وتنظيف الأسنان بالطريقة السليمة، وذلك لحث الأطفال على الاهتمام بالنظافة الشخصية.

وأكدت الهيئة أن الوقاية من العدوى ومكافحتها بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية رفع وعي النشء بتلك الإجراءات الوقائية، وإطلاعهم على الأنماط الصحية السليمة بشكل عملي، لافتة أن نظافة اليدين والأسنان وإتباع الطرق والخطوات السليمة في العناية بهما، علاوة على استخدام الأدوات التكنولوجية لخلق شغف ومتعة لدى الأطفال بأهمية غسل الأيدي، كونها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من انتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وإنتقالها، وخاصة الفيروسية منها بما في ذلك فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.