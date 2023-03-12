شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تجهز مقارات تدريب المعلمين الجدد لتنفيذ البرنامج التربوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديريات التعليمية والإدارات مقارات وأماكن تدريب المعلمين الجدد لتنفيذ البرنامج التربوى والذى يستمر 4 أيام، حيث قامت المديريات بتجهيز الأماكن التى يتلقى فيها المعلمون المرشحون للتعيين التدريبات المستهدفة، وشملت المقارات عدة مدارس وقاعات داخل نطاق كل محافظة حسب الأعداد المرشحة لتلقى التدريبات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انطلاق برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم غدا الإثنين 13 مارس الحالى، موضحة أنه في إطار متابعته للإجراءات التنفيذية الخاصة بتدريب الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ببدء برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين في المسابقة.

وأكد الدكتور رضا حجازي علي أن هذه المسابقة تعتبر تلبية لاحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام، انتهت المرحلة الأولى منها، حيث بلغ أعداد الناجحين في مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالى المستهدف 30 ألفًا.

وأضاف الوزير أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد، حيث سيتم إخطار المديريات التعليمية بضوابط وإجراءات برنامج التأهيل التربوي.

وأشار الوزير إلى أن المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبى التربوي، يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية في المحافظات المختلفة من خلال الجامعات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.