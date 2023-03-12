شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزى أسقف حلوان فى وفاة القمص جبريال بخيت بإيبارشية حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا بيسنتي أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة ولمجمع كهنة الإيبارشية في وفاة القمص جبريال بخيت، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بحدائق حلوان ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة.

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية وفاة الأب القمص جبريال بخيت كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بحدائق حلوان، عن عمر تجاوز 90 سنة وبعد خدمة كهنوتية بلغت 28 سنة.

وذكرت الكنيسة أنها صلت تسبحة نصف الليل الساعة العاشرة من مساء أمس بحضور جثمان الأب الراحل، لتتاح فرصة لأبناء الكنيسة لإلقاء نظرة الوداع عليه، على أن يصلى القداس في السابعة صباح اليوم الأحد وينتهي في العاشرة صباحًا، بينما تقام صلوات تجنيزه الساعة ١٢ ظهرًا.

ولد الأب الراحل يوم 28 فبراير عام 1933 وسيم كاهنًا يوم 4 مارس عام 1995 ونال رتبة القمصية في 25 نوفمبر 2019.